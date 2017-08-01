На Полтавщині затримали чоловіка, який півроку "мінував" будівлі у різних містах України (відео)

На Полтавщині поліція затримала "телефонного терориста", який протягом півроку сім разів заявляв про На Полтавщині поліція затримала "телефонного терориста", який протягом півроку сім разів заявляв про "мінування" у різних містах України . Про це йдеться у сюжеті ТСН.

41-річний чоловік зізнався, що щоразу робив це напідпитку. Востаннє він дзвонив до поліції, щоб повідомити про мінування залізничного вокзалу у Кременчуці. Тоді за тривогою підняли поліцію, рятувальників та медиків, а з самого вокзалу евакуювали 60 людей.

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Під час обстеження вибухового пристрою не знайшли. Свою поведінку анонімний мінувальник пояснив потребою із кимось поговорити. За подібний злочин він вже відбув умовний термін покарання. Цього разу бажання поспілкуватись може коштувати йому трьох років ув'язнення.