Туреччина допоможе Сомалі створити державні сили безпеки

Туреччина допоможе Сомалі в створенні та навчанні державних сил безпеки. Таку заяву зробив президент Туреччини Абдулла Гюль. "Туреччина надасть Сомалі допомогу в створенні й навчанні сил безпеки", - сказав А.Гюль після зустрічі зі своїм сомалійським колегою Шейхом Шаріфом Ахмедом.

Крім того, турецькі фахівці допомагатимуть владі в Сомалі розвивати в країні систему освіти і медицину, передає Reuters.

З 1991 р. в Сомалі відсутня централізована влада, нагадує РосБізнесКонсалтинг, і країна фактично поділена на кілька областей, якими правлять ті чи інші кримінальні клани. На цьому тлі останні роки в країні розквітло піратство як єдиний високодоходний бізнес, а в 2007-2008 рр. напади піратів на судна, що проходять повз береги Сомалі, переросли на серйозну міжнародну проблему. Пірати, підтримані місцевими збройними угрупованнями, регулярно захоплюють іноземні судна і вимагають за їх звільнення викуп. З початку 2008 р. було понад 120 нападів, більше 35 судів були захоплені піратами, з вимогою виплати викупу за звільнення утримувалися більше 600 моряків. Нині у водах Сомалі для боротьби з піратами знаходяться кораблі США, європейських країн і Китаю, а в руках піратів залишаються близько 230 заручників.