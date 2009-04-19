Ізраїль готується вдарити по Ірану

Ізраїльські військові готуються до можливого проведення "масованих повітряних ударів" по ядерних об`єктах Ірану, пише британська преса, посилаючись на джерела в командуванні Ізраїлю. За словами одного з високопоставлених ізраїльських військових, "Ізраїль хоче бути певен, що його збройні сили здатні завдати удару по Ірану в межах кількох днів або навіть годинника, після того, як уряд схвалить операцію".

Армія оборони Ізраїлю "веде приготування на всіх рівнях" на випадок, якщо надійде наказ атакувати іранські ядерні об`єкти, вказав співрозмовник.

Як повідомляє іранський телеканал Press TV, серед першорядних цілей можливих бомбардувань ізраїльські військові називають центр із збагачення урану в Натанзі, завод з конверсії урану в Ісфахані та реактор на важкій воді в Араці.

Зразком для Ізраїлю може служити ефективно проведена операція проти Іраку в 1981 р., коли ізраїльські бойові літаки розбомбили іракський ядерний реактор в Осіраку менш ніж за 100 секунд.

Тим часом можлива операція проти Ірану несе значні ризики, оскільки Тегеран має можливості для завдання у відповідь удару. Зокрема, це ракети "Шахаб", дальність яких покриває територію єврейської держави, нагадує РосБізнесКонсалтинг.