Опозиція в Тбілісі буде розговлятися під резиденцією Президента

Представники грузинської опозиції, яка десятий день проводить акції в Тбілісі з вимогою відставки президента, в неділю, в день Великодня, розговлятимуться прямо під резиденцією голови держави, де розбито наметове містечко, повідомив журналістів представник партії "За єдину Грузію" Іраклій Долаберідзе. "Святковий стіл для пікетників, які не можуть залишити місце проведення акції, планується накрити до 13.00", - повідомив Долаберідзе.

Як стало відомо агентству "Новості-Грузія" з джерел в штабі опозиції, до пасхального столу будуть подано 600 яєць і 30 Пасок, м’ясо одного теляти, трьох баранчиків і двадцяти курок.

Опозиція проводить акції з вимогою відставки президента з 9 квітня. На період пасхальних свят не планується масштабних мітингів, проте опозиція продовжує пікетувати в цілодобовому режимі будівлі парламенту, резиденцію президента і Громадського телебачення. З вівторка наступного тижня опозиція планує відновити масові мітинги, заявляючи, що до мешканців Тбілісі приєднаються прихильники відставки президента з регіонів і акції набудуть масштабного характеру.

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