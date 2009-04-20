У патріарха Кирила є свій рецепт подолання кризи

Патріарх Московський і всієї Русі Кирило вважає, що для боротьби з кризою, окрім економічних заходів, що вживаються владою, треба допомагати суспільству стати сильніше духовно. "Для того, щоб справлятися з кризою адже потрібно не тільки добре організовувати економічні якісь дії і вибудовувати економічну політику. Для того, щоб впоратися з кризою, потрібно бути внутрішньо сильною людиною, добре організованою. І ось для того, щоб народ наш був здатний цю кризу подолати і будь-які інші кризи, і внутрішні і зовнішні, духовно народ має бути сильним. Тільки сильна нація здатна вирішувати задачі, які перед нею стоять", - сказав патріарх в інтерв`ю телеканалу "Вести".

На його думку, таку силу може дати віра. "А звідки узяти цю силу? З реклами і рівня споживання, що все підвищується? З насолоди, яка нам цей безбожний спосіб життя пропонує? Ніколи! Людина, яка живе таким чином, стає м`якотілою, слабкою, не здатною не те що кризу перемагати, не здатною навіть з легкими стресами справлятися", - зауважив патріарх.

"Дивіться, які дратівливі... Їдемо на машині, хтось там перестроївся не так - ну готовий розтерзати. Відкриває вікно, кричить страшні там слова. Дай такій людині зброю - стріляти почне. Це про що свідчить? Про слабкість, про надломленість, про нездатність навіть легкий стрес подолати внутрішньою своєю силою, а що ж говорити про кризи? Так от, для того, щоб сильними були, нам потрібно навчитися один з одним спілкуватися, один з одним мирно жити, а все це можливо тоді, коли в серці віра, коли людина виховується в абсолютно конкретній системі етичних цінностей", - сказав патріарх. "Ось для цього, для того, щоб стосовно кожної конкретної ситуації мати ясне розуміння того, як потрібно вести, що потрібно робити, і необхідний реальний діалог Церкви і суспільства - не з абстрактних питань, а з тих конкретних, які стосуються життя людей", - вважає предстоятель РПЦ.

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