Терорист, який захопив Boeing, вимагає летіти на Кубу
12:51, 20 квітня 2009Світ
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Хлопець - розумово відсталий
Власті Ямайки встановили особу злочинця, який захопив канадський "Боїнг" .
Виявилось, що це розумово відсталий місцевий житель приблизно 20 років, повідомляє телеканал CNN з посиланням на міністра інформації Ямайки.
Злочинець утримує в заручниках 5 членів екіпажу літака. Він вимагає летіти на Кубу. Зараз поліція веде переговори з викрадачем. Раніше повідомлялося, що злочинець звільнив всіх пасажирів – близько 170 людей, заздалегідь відібравши у них гроші.
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