Терорист, який захопив Boeing, вимагає летіти на Кубу

Власті Ямайки встановили особу злочинця, який захопив канадський "Боїнг" .

Виявилось, що це розумово відсталий місцевий житель приблизно 20 років, повідомляє телеканал CNN з посиланням на міністра інформації Ямайки.

Злочинець утримує в заручниках 5 членів екіпажу літака. Він вимагає летіти на Кубу. Зараз поліція веде переговори з викрадачем. Раніше повідомлялося, що злочинець звільнив всіх пасажирів – близько 170 людей, заздалегідь відібравши у них гроші.

Эхо Москвы