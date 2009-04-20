На Ямайці зловмисник тримає в заручниках екіпаж Boeing 737

Зловмисник, який захопив літак в аеропорту Ямайки, утримує в заручниках шістьох членів екіпажа.

Про це повідомляється в релізі, розміщеному на сайті канадської авіакомпанії CanJet.

За даними авіакомпанії, на момент захоплення в літаку перебували 174 пасажири (усі канадійці) і 8 членів екіпажу. Пасажири і двоє членів екіпажу залишили літак. Шестеро членів екіпажу, а також злочинець, залишилися на борту.

У релізі зазначено, що ніхто з пасажирів і членів екіпажу не постраждав, також не пошкоджено авіалайнер. Керівництво авіакомпанії також обіцяє надати всім пасажирам інший авіалайнер.

За інформацією західних ЗМІ, літак захопили в міжнародному аеропорту міста Монтего-Бей на острові Ямайка в Карибському морі.

Це сталося рано-вранці 20 квітня, приблизно о 06.00 за київським часом або приблизно о 22.00 у неділю за місцевим часом. Невідомий проник на борт літака Boeing 737-800 авіакомпанії CanJet Airlines. Літак готувався до вильоту в Галіфакс (Канада).

За останніми даними, повідомляє “Эхо Москвы”, літак захопив розумово відсталий місцевий житель приблизно 20 років. Він озброєний вогнепальною зброєю і вимагає вилетіти на Кубу.