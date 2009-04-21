Лукашенко пропонує Росії будувати оборонні системи

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО пропонує Росії освоїти спільне виробництво військових оборонних систем.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Білоруської держави, про це О.ЛУКАШЕНКО заявив сьогодні в Мінську під час зустрічі з міністром оборони Росії Анатолієм СЕРДЮКОВИМ.

«Я хотів би, щоб ми пішли далі, подивилися вперед у нашій військовій і військово-технічній співпраці - у плані спільного виробництва якихось оборонних систем, а також активно залучали науку до наших розробок. Ми хочемо, щоб потенціал нашої економіки, як у радянські часи, був запитаний не тільки тут, у Білорусі, а й у Росії», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Президент Білорусі вважає, що співпраця оборонних відомств Білорусі та Росії є зразком для співпраці в цивільних сферах економіки. «Я вважаю, що в нас немає великих проблем у співпраці між відомствами у сфері оборони нашої спільної Вітчизни. У нас немає проблем у плані реалізації досягнутих у цій сфері домовленостей», - зазначив він.

За словами О.ЛУКАШЕНКА, зараз у рамках угоди про створення з Росією єдиної системи протиповітряної оборони розробляється текст відповідного протоколу. «Я впевнений, що питання буде вирішене на користь наших держав. Усіх досягнутих з Росією домовленостей, передусім у військовій, військово-технічній сферах, неухильно дотримуватимуться наші фахівці, міністри, уряд», – запевнив глава Білоруської держави.

Президент Білорусі подякував російській стороні за тісну взаємодію з білоруськими фахівцями у військовій і військово-технічній сферах. «Ми відповімо взаємністю», - пообіцяв О.ЛУКАШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Росія та Білорусь 3 лютого 2009 року підписали угоду про спільну охорону зовнішнього кордону Союзної держави в повітряному просторі і створенні Єдиної регіональної системи протиповітряної оборони.

Документ підписаний у Кремлі за підсумками засідання Вищої держради Союзної держави у присутності Президентів Росії та Білорусі.