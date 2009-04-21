Румунія має компенсувати Україні екологічні збитки

Голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО наполягає на тому, щоб Україна виступила з вимогою до Румунії компенсувати завдані екологічні збитки на річці Тиса.

Як повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата, про це А.ГРИЦЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції у Кіровограді, коментуючи наслідки викиду у води річки Тиса важких металів, який стався 16 квітня через прорив напірного трубопроводу на станції очистки шламових вод у Румунії.

“Якщо Румунія відмовиться покрити заподіяні її підприємством збитки, Україна має звертатися до Міжнародного суду. Ми повинні захищати свій інтерес і не дозволяти безвідповідально забруднювати наші річки і водоймища”, - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

Він також констатував, що від забруднення річок румунською стороною Україна потерпає не вперше. “До наших річок щороку потрапляють шкідливі речовини. І Румунія жодного разу не компенсувала збитки, які наносила нам. Такого більше допускати не можна”, - вважає А.ГРИЦЕНКО.

У зв’язку з чим народний депутат зауважив, що Кабінет міністрів повинен невідкладно створити робочу групу під егідою Міністерства надзвичайних ситуацій із залученням місцевої влади західних регіонів, державних комітетів водного та лісового господарств, Міністерства охорони здоров’я та Міністерства внутрішніх справ для оцінки ступеню забруднень у річці Тиса та небезпеки, румунською стороною.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня 2009 року в результаті прориву напірного трубопроводу на станції очистки шламових вод гірничо-видобувного підприємства в районі м. Бая Борша (Румунія) сталося аварійне забруднення річки Тиса. За результатами досліджень, в результаті аварії в водах Тиси виявлено перевищення концентрації забруднюючих речовин (важких металів, зокрема, цинку, заліза, міді) від 2 до 4 разів.