Депутати від молдавської опозиції відмовилися від громадянства Румунії

У Молдавії всі 20 кандидатів у депутати від опозиції, які ввійшли до парламенту, маючи подвійне громадянство, відмовилися від громадянства Румунії. Про це журналістам повідомила представник Ліберальної партії Коріна Фусу. Вона зазначила, що всі кандидати в депутати парламенту Молдавії від трьох опозиційних партій - Ліберальної партії, Ліберально-демократичної партії Молдавії, альянсу "Наша Молдавія", які мають громадянство Румунії або подали документи на його отримання, ухвалили спільне рішення про відмову від громадянства Румунії.

Як повідомлялося раніше, до 101-місного парламенту Молдавії нового скликання ввійшов 21 депутат, який має подвійне громадянство або звернувся офіційно за його отриманням. Згідно із списком депутатів, який був схвалений Центральною виборчою комісією Молдавії і має бути підтверджений Конституційним судом, більше за все парламентаріїв з подвійним громадянством у Ліберальній партії - 9 осіб, Ліберально-демократичній партії Молдавії - 5, альянсу "Наша Молдавія" - 6. Один депутат з подвійним громадянством увійшов до парламенту за списками Партії комуністів.

У Молдові подвійне громадянство офіційно дозволене, пояснює РосБізнесКонсалтинг. Але депутати парламенту, як і інші високі чиновники, що мають доступ до державних таємниць, не мають права займати свої посади, маючи подвійне громадянство. Згідно із законом, особи з подвійним громадянством можуть балотуватися в депутати, але в разі обрання до парламенту повинні зробити вибір і відмовитися від громадянства іншої держави.