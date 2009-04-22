Прем'єр Ірландії відправив у відставку всіх держміністрів

Прем`єр-міністр Ірландії Брайан КОУЕН відправив у відставку всіх 20 державних міністрів Ірландії - вищих посадовців, підзвітних урядовим міністрам.

Нові держміністри будуть призначені прем`єром сьогодні, проте їх число скоротиться до 15, передає ІТАР-ТАСС.

Цей захід спрямований на підвищення ефективності діяльності Кабінету міністрів і зменшення витрат національної скарбниці у зв`язку з настанням режиму суворої економії, оголошеного урядом в екстреному бюджеті, який був представлений парламенту два тижні тому.

За рахунок ліквідації п`яти посад держміністра влада має намір заощадити 2,5 млн. євро за рік.

Разом з тим, зазначає NEWSru, основна опозиційна партія «Фіне гел» вважає цей захід недостатнім. Опозиціонери виступили з пропозицією радикальніше скоротити число державних міністрів - на вісім чоловік.

Раніше інша велика опозиційна партія - лейбористська – вимагала урізати штат держміністрів до 15.

Держміністри "приписані" до певних міністерств і наділені повноваженнями в окремих сферах. Приміром, у керованому міністром закордонних справ Міхолом МАРТІНОМ зовнішньополітичному відомстві до сьогоднішнього дня існували посади держміністра в європейських справах (Дік РОУЧ) і з питань допомоги зарубіжним країнам (Шон ПАУЕР).