Рівень загрози в Британії після теракту піднято до критичного

Рівень терористичної загрози у Великобританії після вибухів у лондонському метро піднято з серйозного до критичного. Про це заявила прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей, передає Бі-Бі-Сі.

Цей рівень є найвищим і означає безпосередню загрозу нових нападів.

Читайте такожТерористи-невдахи: Трамп прокоментував вибух у Лондоні

Рівень терористичної загрози встановлюється Об'єднаним центром аналізу тероризму, куди входять експерти з поліції, розвідслужб і інших силових структур.

Раніше екстремістське угрупування "Ісламська держава" взяла відповідальність за вибух, в результаті якого постраждали 29 людей.

Нагадаємо, в п'ятницю вранці, 15 вересня, у Лондоні у вагоні метро стався вибух, постраждали декілька осіб. Поліція розслідує вибух у вагоні лондонського метро як теракт. За останніми даними, поранення отримали 29 осіб.