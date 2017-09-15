Кількість потерпілих внаслідок вибуху в лондонському метро зросла до 29 осіб

Внаслідок вибуху в поїзді лондонського метро на станції Parsons Green, який стався зранку в п'ятницю, 15 вересня, за останніми даними, поранення отримали 29 осіб.

Як повідомляє Deutsche Welle, восьмеро потерпілих вже виписані з медичних закладів, а 21 людина досі перебуває в лікарнях.

За даними лондонської поліції, вибух стався внаслідок "детонації саморобного вибухового пристрою". Детективи поліції розшукують підозрюваного в скоєнні вибуху, який кваліфікували як терористичний акт.

Читайте такожУ мережі з'явилося відео з місця теракту в лондонському метро

У поліції повідомили, що агенти британської контррозвідки Мі-5 та сотні офіцерів поліції вивчають записи з камер відеоспостереження у метро, щоб з'ясувати, що сталося. Водночас британський телеканал Sky News повідомив, що сили безпеки Великобританії за допомогою записів з камер відеоспостереження вже ідентифікували підозрюваного, який причетний до вибуху в метро.

У зв'язку з надзвичайною подією прем'єр-міністер Великої Британії Тереза Мей скликала у п'ятницю екстрене засідання уряду за участі представників силових структур. Вона назвала напад "боягузливою терористичною атакою", яка мала на меті заподіяти "значну шкоду". Також прем'єр пообіцяла, що у лондонському метро відтепер за безпекою стежитиме більша кількість представників поліції.