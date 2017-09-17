Пентагон звинуватив Росію в авіаударі по союзниках США в Сирії
04:05, 17 вересня 2017Світ
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Унаслідок удару поранення отримали бійці "Сирійських демократичних сил".
Ілюстрація / REUTERS
Очолювана США міжнародна коаліція звинуватила ВПС Росії в нанесенні авіаудару по позиціях "Сирійських демократичних сил" (SDF). Про це повідомляє прес-служба Пентагону.
За даними коаліції, Росія нібито завдала удар на схід від річки Євфрат у Сирії поблизу міста Дейр-ез-Зор напередодні. У заяві йдеться, що в результаті удару поранення отримали бійці SDF.
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Раніше повідомлялося, що сирійські війська 27 разів здійснювали хімічні атаки.
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