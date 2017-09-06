Сирійські війська 27 разів здійснювали хімічні атаки - ООН

Комісія Організації Об'єднаних Націй з розслідування подій у Сирії оголосила, що має докази причетності сирійських урядових військ до хімічної атаки, яка сталася у квітні цього року у місті Хан-Шейхун у провінції Ідліб, передає Deutsche Welle.

За даними комісії, оприлюдненими у середу, 6 вересня, вона зібрала "значний обсяг інформації", який демонструє, що за газовою атакою, яка забрала життя 83 осіб, стояв уряд Сирії.

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Загалом же під час конфлікту в Сирії хімічну зброю було застосовано 33 рази, повідомили в ООН. При цьому 27 разів до хімічних атак вдавалися урядові війська. Відповідальних за ще шість атак комісія ще не визначила.

Уряд Сирії неодноразово заперечував використання його військами хімічної зброї.

Як повідомляв УНІАН раніше, напад з ймовірним застосуванням хімічної зброї стався вранці 4 квітня в Ідлібі. За даними свідків, отруйний газ над містом розпорошили російські військові літаки Су, які належать повітряним силам РФ і Сирії.

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5 квітня Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що кількість загиблих унаслідок можливої хімічної атаки в місті Хан-Шейхун склала 72 людини, сотні постраждали.

У відповідь на цю атаку США завдали ракетного удару по авіабазі в Сирії. Пентагон заявив, що 59 крилатих ракет «Томагавк» були випущені о 4.40 за сирійським часом з есмінців у східній частині Середземного моря. Президент США Дональд Трамп пояснив, що діяв у «життєво важливих інтересах національної безпеки Америки», щоб запобігти використанню хімічної зброї. За його словами, база, з якої завдали удару, була точкою старту для хімічної атаки.