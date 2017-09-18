У Великобританії на зйомках серіалу про серійного вбивцю знайшли труп

На знімальному майданчику серіалу Rellik телекомпанії ВВС знайшли труп. Про це повідомляє The Independent.

Поліція виявила тіло в одному з парків східного Лондона перед тим, як там повинні були знімати сцену з трупом.

«Знімальна група прибула, щоб знімати "свій" труп, але поліція сказала, що це неможливо, тому що там знайшли реальний труп. Це було дивно, реальність перевершила вигадку», — розповів актор Патерсон Джозеф, виконуючий роль психіатра.

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Серіал Rellik (англійське слово «кілер», написане задом наперед) присвячений історії серійного вбивці.

Раніше повідомлялося, що в заключному сезоні "Гри престолів" буде всього шість епізодів.