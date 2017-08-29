Заключна "Гра престолів": коли вийде восьмий сезон і чого чекати у фіналі епічного серіалу

Актори популярного серіалу "Гра престолів" уклали контракти на зйомки восьмого заключного сезону.

У заключному сезоні "Ігри престолів" буде всього шість епізодів, так як остання книга саги Джорджа Мартіна "Пісня льоду і полум'я", за якою і знімають серіал, досі не готова.

У зв'язку з чим у фінальному сезоні в основному будуть події, які в серії книг Мартіна відсутні.

Зйомки нового сезону стартує в жовтні 2017 року і триватимуть аж до березня 2018 року. Продовження фанати серіалу зможуть, ймовірно, побачити в серпні-вересні 2018 року, або на початку 2019 року.

За словами Миколи Костер-Валдау (Джеймі Ланністер), він повернеться на знімальний майданчик. Якщо зйомки продовжаться в той же проміжок часу, що і попередні сезони, то фінальний сезон буде завершено у квітні 2018 року, приблизно через шість місяців.

Згідно з припущенням фанатів, саме в останньому сезоні стане ясно, що у Короля Ночі і Брандона Старка є особливий зв'язок і його дар зіграє вирішальну роль у великій війні.

Також існує теорія про те, що 8 сезон буде обертатися навколо любовного трикутника Джон-Дейенеріс-Тіріон, що підтверджується оригінальної сценою в книзі Джорджа Мартіна 1993 року. Також на підтримку цієї ідеї кажуть заключні хвилини 7 епізоду 7 сезону.

Швидше за все, Джон Сноу (він же Эйгон Таргаріен) нарешті, дізнається правду про своє походження, що виявиться шокуючим для нього, адже Дейенеріс, з якою у нього любовні відносини, його тітка.

У неділю, 27 серпня, на телеекрани вийшов останній епізод 7 сезону серіалу "Гра Престолів". Відзначимо, що остання серія 7 сезону "Гри престолів" встановила рекорд за переглядами.

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Як писав УНІАН-Таблоїд, на популярність останньої серії 7 сезону епічної саги не вплинули ані постійні спойлери, ані хакерські атаки: епізод побив рекорди по перегляду епізодів. Як повідомила Associated Press з посиланням на компанію Nielsen, по телевізору серію подивилися 12,1 млн глядачів, ще 4 млн - на стримінгових каналах в інтернеті.

Шанувальники саги вже щосили очікують продовження, однак попереду їх може чекати розчарування, пише "Медуза".

До 7 серії 7 сезону найпопулярнішою версією було те, що дві зради вже трапилися, а третім іудою виявиться Тіріон, який дуже любить свого брата Джеймі, щоб дати Дейенеріс того вбити. Але оскільки Джеймі втік від Серсеї, то тепер куди менше причин його вбивати.

Проте важливе інше: зупинити Короля Ночі, згідно з пророцтвом, має Обіцяний Принц — реінкарнація стародавнього героя Азора Ахая. Принцом можуть бути і Джон Сноу, який виявився незаконним сином Рейгара Таргарієна і Ліани Старк, і Дейенеріс — це слово, як кажуть в Вестеросі, "гендерно-нейтральне".

Але якщо нова битва Азора Ахая з Королем Ночі повинна хоча б композиційно повторити стару, то має сенс згадати, як той його переміг. Азор Ахай використав меч Світлозарій, для загартування якого йому треба було пролити кров своєї дружини.

Передбачається, що Джону, або Дейенеріс, або можливій дитині доведеться загинути на благо загальної справи.

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Автор книг, які лягли в основу "Гри престолів", Джордж Мартін любить повторювати, що назвати свої книги "Пісня Льоду і Вогню" його надихнула поема Роберта Фроста "Вогонь і лід".

У ній дві стихії (і людські пристрасті, які вони уособлюють) сперечаються між собою, яка швидше знищить світ. Звідси випливає обережна гіпотеза, що Мартін готує Вестерос до сумного апокаліптичногофіналу, а сценаристи серіалу просто граються почуттями глядачів.

І шостий, і сьомий сезони завершилися хеппі-ендом для сил добра, який абсолютно суперечить реалістичній і песимістичній інтонації перших сезонів. Здається, ця відлига оманлива, і в кінці шанувальників серіалу чекає жорстоке розчарування — і в улюблених героїв, і в неминучість перемоги добра над злом.

Так, згідно з пророцтвом, Королеву Драконів (Дейнеріс Таргаріен) зрадять тричі: через гроші (Мормонт), кров (можливо, це та відьма, яка використовувала її кров, щоб нібито зцілити кхала Дрого — а на ділі помститися і йому, і його кхалісі) і через любов.