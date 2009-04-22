Ющенко за прагматизацію українсько-російських відносин

Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає за прагматизацію українсько-російських відносин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

Президент зазначив, що українсько-російські відносини є для нашої держави одним із пріоритетів, однак характер цих відносин залежить не тільки від України.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що кожна з нині суверенних держав колишнього Радянського Союзу формує свої основи національної політики, і вони не завжди збігаються з тим, що було 20-25 років тому.

Президент підкреслив, що «Україна ніколи не зробить крок, який би виглядав недружнім для Росії». За словами В.ЮЩЕНКА, він намагається докласти всіх зусиль, щоб у відносинах між двома країнами був динамізм.

При цьому глава держави зауважив, що необхідно змінювати багато сфер двосторонніх відносин України і РФ. Зокрема, на його думку, необхідно зняти обмеження на торгівлю цілими групами товарів, уніфікувати митні правила, вирішити питання демаркації кордонів та багато інших.

За словами В.ЮЩЕНКА, наша держава наповнена цими ініціативами, але їх вирішення залежить не лише від України.