Прем'єр Сомалі знає як треба і як не треба боротися з піратами

Прем`єр-міністр Сомалі Омар Абдірашид Алі Шармарке (Omar Abdirashid Ali Sharmarke) попросив держави, які страждають від піратства в Аденській затоці, не платити морським розбійникам викупи. Його слова наводить агентство Reuters.

"Єдиною причиною, з якої люди стають піратами, - це те, що компанії-судновласники вирішують платити їм гроші", - заявив Шармарке журналістам в Аддіс-Абебі.

Прем`єр Сомалі також засумнівався в ефективності нинішніх методів боротьби з піратами. За його словами, іноземні військові кораблі, що патрулюють узбережжя країни, "ні на дюйм не перешкодили" морським бандам.

Шармарке наголосив, що єдина можливість подолати піратство - створення наземної служби безпеки. У зв`язку з цим він попросив світову спільноту допомогти Сомалі в створенні такої служби.

Як зазначає Reuters, на конференції країн-донорів, що триває у Брюсселі, з`ясувалося, що на створення наземних сил безпеки перехідному урядові Сомалі потрібно 165 мільйонів доларів. Напередодні 23 квітня - основного дня конференції – представники Євросоюзу заявили, що виділять Могадішо 77,54 мільйона доларів.

Лента.ру