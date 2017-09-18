США відкрили першу військову базу в Ізраїлі

В Ізраїлі в понеділок, 18 вересня, відкрили першу американську військову базу. База носить радше символічний характер - на ній служитимуть лише близько десятка військових, які відповідатимуть за протиракетну оборону.

Однак ізраїльські військові впевнені, що відкриття цієї бази - це чітке застереження країнам, які можуть планувати агресію проти Ізраїлю, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на AP.

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"Це повідомлення, в якому говориться, що Ізраїль краще підготовлений", - сказав бригадний генерал Цвіка Хаімович.

Нагадаємо, що Ізраїль спільно із США розробив багаторівневу систему протиракетної оборони, яка розрахована як на захист від балістичних міжконтинентальних ракет, так і на захист від менших ракет, запущених із Лівану або сектору Газа. Ізраїль розглядає як найбільш імовірного агресора Іран, який тривалий час активно розвивав ядерну програму.