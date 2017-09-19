Німеччина надала притулок майже 200 туркам з дипломатичними паспортами після спроби путчу

Після спроби путчу в Туреччині у липні минулого року Німеччина надала притулок майже 200 турецьким громадянам з дипломатичними паспортами. Загалом від таких осіб було подано 249 клопотань, з яких було задоволено 196. Про це йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ ФРН на запит Лівої партії Німеччини, передає DW.

До числа осіб, які отримали притулок, входять також члени сімей дипломатів. Кількість військових, які отримали притулок в ФРН, невідома. Загальна кількість заявок на отримання притулку в ФРН з боку турецьких громадян продовжує збільшуватися.

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В серпні їх було подано 962, тоді як в липні 620, а в червні - 433. Така велика кількість клопотань пов'язується з масштабними репресіями проти опозиціонерів і курдів, які розпочались після невдалої спроби державного перевороту в країні в липні 2016 року.

Раніше Туреччина оголосила список з 229 осіб, яким вона погрожує позбавленням громадянства. Це може статися, якщо упродовж трьох місяців вони не повернуться на територію країни. Загалом в Туреччині після провалу спроби путчу було звільнено понад 100 тисяч держслужбовців, понад 50 тисяч підозрюваних були взяті під варту. Більшості з них влада закидає приналежність до руху ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена, який живе в США та якого в Анкарі вважають організатором спроби перевороту.

З огляду на часті та серйозні порушення прав людини в Туреччині, у тому числі низку затримань і арештів німецьких громадян, Німеччина обрала жорсткіший курс щодо Туреччини. У Берліні дедалі гучнішими стають заклики до припинення переговорів про вступ Туреччини до Європейського Союзу.