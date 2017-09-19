Times: якщо іракські курди проголосують за незалежність, Близький Схід охопить чергова хвиля насильства

Times у своїй редакційній статті пише, що менш за все Близькому Сходу зараз потрібна ще одна незріла держава, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожПарламент Іраку відкинув план референдуму про незалежність Курдистану

Якщо наступного тижня курди півночі Іраку проголосують на референдумі за незалежність, то в регіоні виникнуть дві подібних країни: хиткий режим у Багдаді та протодержава курдів в облозі. Регіон охопить чергова хвиля насильства, а не свобода, стверджує Times. При цьому ні Сирія, ні Туреччина, ні Ірак, ні Іран не готові визнати незалежність курдів.

Збройні формування курдів добре себе показали в боротьбі з терористичною організацією "Ісламська держава". Курди захищали місцевих єзидів від джихадистів. На початку цього року, багато в чому завдяки їх зусиллям, був звільнений Мосул. Курди виявилися хорошими союзниками у цій війні.

Якщо курдський регіон на півночі Іраку оголосить свою незалежність напередодні загальних виборів у країні, запланованих на 2018 рік, то це лише прискорить процес розколу країни на курдське, сунітське та шиїтське утворення. Кровопролитне протистояння в Іраку буде продовжуватися. Це піде на руку лише ІД, вважає Times.

Як повідомляв УНІАН, у серпні МЗС України відкрив почесне консульство в іракському Курдистані.