МЗС України відкрило почесне консульство в іракському Курдистані

Міністерство закордонних справ України відкрило почесне консульство в іракському Курдистані. Про це повідомив міністр, глава департаменту закордонних справ регіонального уряду Курдистану Фалах Мустафа у Twitter.

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"Я тепло вітаю відкриття почесних консульств МЗС України та МЗС Шрі-Ланки в Ербілі, з нетерпінням очікую на подальше зміцнення наших відносин", - заявив він.

Як відомо, курди на півночі Іраку мають широку автономію. Місто Ербіль є столицею регіонального утворення.

Курдські воєнізовані формування "Пешмерга" зробили значний внесок у боротьбу проти терористичної організації "Ісламська держава", що захопила частину територій в Іраку та Сирії.