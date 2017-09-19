У Китаї виростили гігантський лабіринт у вигляді QR-коду із 130 тисяч дерев і кущів
15:05, 19 вересня 2017Світ
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Одна сторона квадратного коду в довжину становить 227 метрів.
Висота рослин знаходиться в діапазоні від 80 сантиметрів до 2,5 метрів / фото mashable
У селі китайської провінції Хебей виростили лабіринт у вигляді QR-коду, використавши для його створення близько 130 тисяч ялівцевих дерев і кущів. Просканувавши код, можна потрапити на офіційну туристичну сторінку села в WeChat, як пише Tjournal.
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Одна сторона квадратного коду в довжину становить 227 метрів, а висота рослин знаходиться в діапазоні від 80 сантиметрів до 2,5 метрів. Передбачається, що нова визначна пам'ятка може залучити в регіон туристів.
У Mashable відзначили, що для сканування коду з борту літака знадобляться «хороша реакція, міцна рука і сонячна погода».
Фото Mashable
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