Унаслідок ракетного удару на навчаннях "Захід-2017" постраждали три людини - ЗМІ (нове відео)

Опубліковано нове відео інциденту зі сходом ракети з вертольота Ка-52 на навчаннях "Захід-2017". Інцидент, за словами джерела РБК, близького до Міноборони РФ, стався 16 вересня.

За даними співрозмовника, постраждали троє людей. "Вони не цивільні", — сказало джерело.

Про те, що інцидент стався 16 вересня, писала незалежна група розслідувачів Conflict Intelligence Team.

Раніше ЗМІ опублікували відео удару Ка-52 по майданчику з автомобілями, пізніше з'явилося відео з кабіни вертольота.

За даними ЗМІ, під час білорусько-російських навчань "Захід-2017" вертоліт Ка-52 обстріляв ракетами глядачів, що перебували поряд з полігоном "Лузький" під Санкт-Петербургом. Дві людини отримали важкі травми. Джерела припускають, що пуск ракет "повітря-земля" стався випадково через неполадки.

Міноборони РФ підтвердило випадковий пуск ракети на полігоні, але не на "Заході-2017". При цьому влучання у людей в російському оборонному відомстві заперечують.