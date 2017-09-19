Скандальний фільм Анджеліни Джолі висунули на "Оскар" від Камбоджі

Картину голлівудської актриси і режисера Анджеліни Джолі "Спочатку вони вбили мого батька" висунули на премію "Оскар-2018" від Камбоджі.

Актриса і режисер Анджеліна Джолі побореться за статуетку в номінації "Кращий фільм іноземною мовою". Картина присвячена подрузі Джолі Лун Ун, камбоджійської письменниці і правозахисниці, і її спогадами про режим червоних кхмерів.

Читайте такожСвіжа і жує: до свого повернення у велике кіно Анджеліна Джолі змінила образ (фото)

Зйомки фільму тривали три місяці навесні 2016 року. Джолі, яка є послом доброї волі ООН, екранізувала біографічну повість правозахисниці Лун Ун. Актриса познайомилася з правозахисницею в 2002 році під час гуманітарної місії в Камбоджу, після чого вирішила зняти картину, засновану на її спогадах.

Також Джолі як розповіла в інтерв'ю для видання The Guardian, що на створення фільму її надихнув син Меддокс, який народився в Камбоджі і усиновлений актрисою в 2002 році.

Зауважимо, що в кінці липня навколо картини Джолі "Спочатку вони вбили мого батька" розгорівся скандал. У мережі поширилася інформація про те, що під час відбору з дітьми-учасниками зіграли жорстокий жарт.

Як повідомило видання "Vanity Fair", під час кастингу використовувалася гра, під час якої бідні діти брали гроші зі столу, а потім їх у них забирали. Режисер шукала дітей, "які зазнали страждань". Суть була в тому, щоб малюки пояснили, чому брали гроші зі столу. Сама Анджеліна будь-які звинувачення відкинула.