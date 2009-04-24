Де нині танки, які "Фаїна" привезла до Кенії?

Рада національної безпеки та оборони України не має жодних даних щодо можливого реекспорту поставленої до Кенії української зброї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший заступник секретаря РНБО Степан ГАВРИШ.

Відповідаючи на запитанняв, чи відповідає дійсності інформація про те, що частина танків, які транспортувало судно «Фаїна» до Кенії, залишились у Судані, С.ГАВРИШ зазначив, що РНБО ретельно відслідковує ситуацію з постачанням української зброї в Кенію.

За його словами, на сьогодні жодних даних щодо можливого реекспорту української зброї з боку Кенії немає.

С.ГАВРИШ додав, що цю інформацію підтверджує і офіційний Судан.

Як повідомляв УНІАН, суховантаж "Фаїна" було захоплено піратами 25 вересня 2008 року біля берегів Сомалі. На момент захоплення на "Фаїні" перебувало 17 громадян України, троє росіян і один громадянин Латвії.

Пірати одержали викуп 4 лютого 2009 року і залишили судно. За офіційною версією, морським розбійникам заплатили 3,2 млн. доларів.

На борту "Фаїни" було продане Кенії озброєння - 33 танки Т-72, гранатомети, зенітні установки і боєприпаси.

Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань з`ясування обставин поставки до Грузії української військової техніки з метою встановлення фактів порушення законодавства України та норм міжнародного права Валерій КОНОВАЛЮК заявляв, що ТСК виявила факти незаконної торгівлі зброєю, що перевозилось на “Фаїні”. Зокрема, за його словами, кенійська армія взагалі не використовує зброю радянських зразків, а вантаж “Фаїни” був призначений для Південного Судану.