"Міс Туреччина-2017" втратила титул через твіт

01:59, 24 вересня 2017
Світ
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Есен, на думку оргкомітету, використовувала недоречне порівняння.

Дівчина позбулася титулу / фото trendymen.ru

Переможниця конкурсу краси "Міс Туреччина-2017" Итир Есен позбулася титулу через повідомлення у Twitter. Про це йдеться у заяві оргкомітету конкурсу в Facebook.

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Йдеться про твіт, в якому Есен написала, що у неї почалася менструація, а "її кров додалася до крові героїв", загиблих під час спроби перевороту 15 липня 2016 року.

"Оргкомітет конкурсу 'Міс Туреччина", не може прийняти таке повідомлення", - йдеться в заяві оргкомітету.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, вже відомо ім'я володарки титулу "Міс Україна-2017". Звання найкрасивішої незаміжньою українки виборола 18-річна киянка Поліна Ткач.

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Теги: #Міс Туреччина-2017#міс Туреччина позбулася титулу