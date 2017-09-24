У Саудівській Аравії жінкам вперше дозволили зайти на стадіон у столиці (фото)

У Саудівській Аравії на святкуванні 87-ї річниці заснування країни жінкам вперше дозволили увійти на міжнародний стадіон у столиці Ер-Ріяді. Про це повідомляє Громадське з посиланням на Reuters.

Святкування такої визначної для Саудівської Аравії дати відбувалось з великою концертною програмою, численними виступами, феєрверками тощо.

«Це перший раз, коли я приїхала на стадіон, і я почуваюсь більше як громадянка Саудівської Аравії. Дай боже, завтра жінкам дозволять щось більше і краще, як керувати авто», — сказала 25-річна дівчина, що вперше прийшла на стадіон.

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Жінки заходили на святкування через окремий від чоловіків вхід.

У Саудівській Аравії права жінок обмежені. Їм заборонено брати участь у виборах, водити машини, також вони зобов’язані носити хустки і одяг, що закриває тіло з голови до ніг.

Нагадаємо, у березні в країні відкрили «Раду з прав жінок» без жінок.