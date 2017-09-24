Туреччина розбомбила склади зброї курдів на півночі Іраку

Турецька авіація завдала ударів по збройових складах і схронам забороненої в Туреччині Курдської робочої партії (КРП) в північній частині Іраку, повідомив генеральний штаб турецьких збройних сил у неділю, 24 вересня. Згідно з повідомленням, удари по цілях у районі Гара були нанесені ще напередодні в рамках триваючої операції проти КРП, як повідомляє DW.

Армія Туреччини посилює свою присутність на кордоні з Іраком напередодні запланованого на 25 вересня референдуму про незалежність Іракського Курдистану. Анкара під загрозою санкцій вимагає скасування цього голосування.

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Представник президента Туреччини Ібрахім Калін знову попередив, що проведення референдуму про незалежність в Іракському Курдистані буде мати серйозні наслідки. У цьому зв'язку Калін також нагадав про заяву, прийняту Радою національної безпеки Туреччини, в якій запланований курдами референдум назвав незаконним і неприйнятним.

Парламент Туреччини 23 вересня продовжив мандат на військові операції турецької армії в Іраку і Сирії. У північній частині Сирії турецькі війська, воюючи на боці повстанців, відвоювали ряд територій у бойовиків "Ісламського держави" (ІД). При цьому між турецькими солдатами і формуваннями курдів мали місце численні інциденти.