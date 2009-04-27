Мером Сочі назвали кандидата від єдиноросів

Сочинська міська виборча комісія завершила підрахунок голосів на виборах мера міста. Виконуючий обов`язки голови міської адміністрації, кандидат від партії "Єдина Росія" Анатолій Пахомов переміг у першому турі, набравши 76,86 відсотків голосів виборців, повідомляє РИА Новости.

З результатами виборів вже не погодилися Борис Нємцов (він за підсумками голосування став другим, результат - 13,6 відсотків) і знятий з виборчих перегонів кандидат Олександр Лебедєв. Вони мають намір опротестовувати підсумки голосування в суді.