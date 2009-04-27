У Франції свинячий грип підозрюють у чотирьох осіб

У Франції у чотирьох осіб підозрюють свинячий грип.

Як повідомляє сьогодні AFP з посиланням на директора Інституту санітарії Франсуаз ВЕБЕР, зараз вивчаються симптоми хвороби у 4-х осіб, які нещодавно побували у Мексиці чи на Півдні США. Випадки захворювання зареєстровано в По, Нанті, Ліоні та Пуатьє.

Як повідомлялося, про спалах свинячого грипу в Мексиці стало відомо 24 квітня. За останніми даними, від цього вірусу в країні вже померли понад 100 осіб і ще більш які 1300 були госпіталізовані. Декілька випадків захворювання на свинячий грип було зафіксовано в Канаді, Іспанії та Новій Зеландії.