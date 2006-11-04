Азаров про СОТ, Тайвань і держбюджет

Завершальний етап вступу України до Світової організації торгівлі відбудеться наприкінці січня - на початку лютого 2007 року. Про це заявив перший віце-прем’єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ під час сьогоднішньої зустрічі з Послом Великої Британії в Україні Тімоті БАРРОУ, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства фінансів України.

За словами М.АЗАРОВА, немає жодних сумнівів, що протягом листопада Верховна Рада ухвалить усі законопроекти, необхідні для приєднання України до СОТ. Він зазначив, що уряд розглянув всі необхідні питання і цілком розраховує на підтримку парламенту.

“З урахуванням процедури переговорів української делегації з робочою групою секретаріату СОТ та різдвяних канікул завершальний етап вступу України відбудеться наприкінці січня - на початку лютого 2007 року”, - сказав М.АЗАРОВ.

Він нагадав, що Україні залишилось підписати два протоколи щодо взаємного доступу на ринки товарів та послуг: з Киргизією і Тайванем. Киргизія висуває до України вимоги, ніяк не пов’язані з режимом взаємної торгівлі та нормами СОТ, отже, у разі відмови киргизької сторони зняти необґрунтовані претензії, розбіжності буде винесено на розгляд міністерської конференції СОТ. У випадку з Тайванем діють відомі світовій спільноті політичні чинники відносин Китаю і Тайваня, з огляду на які Україна також сподівається на розуміння СОТ, зазначив М.АЗАРОВ.

Відповідаючи на запитання Т.БАРРОУ, чи пов’язане успішне прийняття «сотівських» законів з ухваленням держбюджету на наступний рік, М.АЗАРОВ заявив, що “ніяким чином не пов’язане і не може бути пов’язане”. Він наголосив, що закони для вступу до СОТ будуть прийняті раніше від закону про державний бюджет-2007.

При цьому М.АЗАРОВ підкреслив, що законопроект про бюджет не містить жодних норм, які суперечили б зобов’язанням України щодо вступу до СОТ.