Щонайменше 22 людини загинули через тисняву на вокзалі в Мумбаї (фото)

Влада Індії заявляє про загибель щонайменше 22 людей і поранення 30 через тисняву на вокзалі в Мумбаї. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За даними поліції, тиснява виникла на пішохідному мосту, який перетинає залізничні колії на вокзалі Ельфінстон в Мумбаї.

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За даними влади, люди йшли по мосту під дахом ховаючись від сильної зливи.

Коли дощ закінчився, натовп поспіхом почав виходити з моста на вулицю, і трапивался тиснява, разповів представник залізничної компанії Аніль Саксена, зазначає Бі-Бі-Сі.

Станція Ельфінстон - пересадочна, вона з'єднує дві найбільші залізничні гілки Мумбаї. Ця станція в години пік, як правило, переповнена працівниками офісів у районі Нижній Парель.

Район розташований у самому центрі Мумбая, де поряд із нетрями зведені нещодавно побудовані житлові будинки преміум-класу, розкішні торгові центри і штаб-квартири міжнародних фінансових установ.