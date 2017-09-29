У Каталонії проходить "марш тракторів" на підтримку референдуму про незалежність

Селяни з усієї Каталонії беруть участь у так званому "марші тракторів" на підтримку недільного референдуму про незалежність. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на ABC Espana.

Акція розпочалася у п’ятницю о 8.00, коли трактори виїхали з різних куточків Каталонії, щоб пікетувати будівлі, які належать уряду Іспанії.

За задумом організаторів, акція покликана "захистити демократію і свободу на тлі арештів чиновників і фактичного вторгнення в женералітат та порушення громадянських прав".

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Як очікується, у Барселоні трактори у другій половині дня пікетуватимуть будівлю урядової делегації.

За попередньою інформацією, поки на марші не було жодних інцидентів.

Як відомо, у неділю, 1 жовтня, в Каталонії має відбутися референдум про незалежність від Іспанії. Офіційний Мадрид обіцяє не допустити його проведення.