Вірменія має намір зміцнювати співпрацю з НАТО

Співпраця з НАТО є найважливішим елементом європейського напрямку зовнішньої політики Вірменії, сказав у вівторок президент Вірменії Серж Саргсян під час зустрічі із заступником Генерального секретаря НАТО, послом Клаудіо Бізонієро.

«Європейський напрямок залишається одним з пріоритетів зовнішньої політики Вірменії, і співпраця з НАТО є однією з найважливіших його складових», - зацитували агентству "Новини-Вірменія" слова Саргсяна в прес-службі голови держави.

Президент назвав взаємодію з Північноатлантичним альянсом в рамках програми «Партнерство заради миру» складовою частиною національної безпеки Вірменії.

У свою чергу, Клаудіо Бізонієро передав добрі побажання Генерального секратаря НАТО Яапа де Хоопа Схеффера. Зазначивши, що починаючи з 2004 року це перший візит на такому високому рівні, представник Альянсу сказав, що це є свідченням тієї важливості, яку НАТО надає відносинам з Вірменією.

За його словами, НАТО задовольняє той прогрес, який досягнутий в різних сферах взаємодії Вірменія-НАТО.

Він також високо оцінив реформи в оборонній сфері Вірменії, а також участь республіки у ряді програм в рамках НАТО, зокрема, в боротьбі проти міжнародного тероризму, миротворчій місії та ін.

Сторони погодилися, що Програма дій індивідуального партнерства Вірменія-НАТО (IPAP) є дуже добрим інструментом для розвитку двосторонньої співпраці.

Співрозмовники торкнулися питань регіональної безпеки і забезпечення стабільності. При цьому, президент Саргсян наголосив важливість розв’зання існуючих конфліктів і проблем з метою поліпшення середовища безпеки.

У свою чергу, представник Альянсу сказав, що НАТО вітає вірмено-турецький політичний діалог і прогрес, досягнутий в цьому напрямі.

У контексті врегулювання нагорно-карабахського конфлікту Бізонієро зазначив, що хоча НАТО безпосередньо не залучене в цей процес, проте уважно стежить за розвитком ситуації і вітає будь-який крок, який може привести до мирного врегулювання.

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Співпраця з НАТО є важливою складовою безпеки Вірменії, сказав у вівторок міністр оборони Вірменії Сейран Оганян під час із заступником генсека НАТО Клаудіо Бізонієро, повідомляє агентство «Новини-Вірменія» з посиланням на прес-секретаря МО.

Міністр оборони наголосив, що затвердження нової Програми дій індивідуального партнерства (IPAP) створить добрі можливості для подальшого розвитку цих відносин найближчим часом.

У свою чергу Бізонієро наголосив важливість подальшого розвитку відносин з Вірменією, особливо у військовій сфері. Він зазначив, що в рамках співпраці з Вірменією Альянс надає першорядну вагу військовій взаємодії, формуванню миротворчої бригади, модернізації військово-освітньої системи, розвитку навичок і можливостей довгострокового планування.

Кажучи про сфери співпраці, міністр оборони позитивно оцінив експертне сприяння, надане НАТО у сфері реалізації оборонних реформ у Вірменії, зокрема в процесі стратегічного оборонного огляду, розробки Концепції суспільного інформування, зміцнення механізмів цивільного контролю в Збройних силах.