Лідер Каталонії впевнений у проведенні референдуму, а прихильники незалежності уже займають виборчі дільниці

Лідер Каталонії Карлес Пучдемон переконаний, що рефередум про незалежність від Іспанії відбудеться. Про це він заявив в інтерв'ю виданню Ara напередодні 1 жовтня, пише Європейська правда.

Пучдемон переконаний, що на голосування прийде багато людей.

"У каталонців є велике бажання проголосувати, і зараз настав час зробити це. Всі дуже чітко розуміють, що це не злочин, це не злочин, це один з рішень демократії у вирішенні конфліктів", - сказав він.

Він також повідомив, що прийде на голосування у місті Сан-Жуліа-да-Раміс, де він зареєстрований.

"Ми спланували все, тому референдум "1-O" (1 de Octubre - Ред.) готовий, щоб люди на ньому голосували. Ми ще працюємо, і ми знали, що буде багато труднощів. Але ми працювали та обходили їх", - наголосив Пучдомон.

Він також заявив, що не можна допускати жодного насильства та конфронтації із поліцією.

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Напередодні у Каталонії групи активістів, які підтримують референдум, почали займати приміщення у деяких школах Барселони, де на 1 жовтня заплановано провести голосування. Як повідомляє 112.ua з посиланнм на іспанське видання El Pais, прихильники референдуму планують забезпечити роботу шкіл на вихідних, намагаючись обійти наказ Вищого суду Каталонії про закриття навчальних закладів, де має бути створено виборчі дільниці.

Повідомляється, що батьки, школярі, випускники та інші люди вирішили організувати в школах дні відпочинку і нічні заходи: піжамні вечірки, ігри, майстер-класи, кемпінги, воркшопи тощо. За приклад наводять школу Pau Casals у районі Гарсія, де близько 200 осіб, переважно батьки, зайняли її приміщення.

"Жодних інцидентів не відбулося. Діти грають, а батьки організовують заходи на вихідні", - пояснили представники комісії, створеної групою батьків.

Як відомо, у неділю в Каталонії має відбутися референдум про незалежність від Іспанії. Офіційний Мадрид обіцяє не допустити його проведення.

Іспанська влада заявила про намір збільшити кількість поліцейських у Каталонії на день проведення референдуму і блокувати дільниці для голосування. Крім того, напередодні референдуму в Іспанії заблокували 150 сайтів з інформацією про голосування. Згодом поліція вилучила близько 2,5 млн бюлетенів, а також 4 млн конвертів, призначених для голосування на референдумі щодо незалежності Каталонії.

29 вересня, напередодні проведення референдуму про незалежність Каталонії від іспанської корони кілька тисяч людей вийшли на мітинг.