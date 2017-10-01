Іспанська поліція закрила більшість дільниць для голосування на референдумі про незалежність Каталонії

04:40, 01 жовтня 2017
Світ
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У деяких будівлях поліції перешкоджали групи осіб, в числі яких діти і літні люди.

Ілюстрація / REUTERS

Поліція Іспанії закрила більшість будівель, які планувались використовуватись в якості виборчих дільниць під час референдуму щодо незалежності Каталонії. Про це повідомили у МВС Іспанії у Twitter.

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У відомстві наголосили, що у деяких будівлях поліції перешкоджали групи осіб, в числі яких діти і літні люди.

Як повідомляв УНІАН раніше, в Іспанії не менше чотирьох людей постраждали при стрільбі на одній з виборчих дільниць, де 1 жовтня має відбутися голосування про незалежність Каталонії. Інцидент стався в будівлі школи в місті Манльеу, де знаходиться виборча дільниця. За повідомленням видання, чоловік відкрив стрілянину з пневматичної зброї. В результаті цього щонайменше чотири людини отримали поранення в груди і шию.

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