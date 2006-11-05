Масштабний енергозбій стався в Європі

У ніч на неділю через перебої з електропостачанням у Західній Європі у Франції залишилися без електрики близько п`яти мільйонів жителів.

"Ми опинилися за крок до повного європейського відключення", - заявив представник французької електророзподільної компанії RTE П’єр Бонар, чиї слова цитує РІА Новости.

За даними RTE, причиною проблем в електророзподільній мережі стало різке похолодання в Німеччині, яке спричинило збільшення споживання електроенергії. Мережі не витримали збільшення навантаженням, і на двох лініях високої напруги почалися перебої, які стали причиною автоматичного відключення інших ліній.

На відновлення нормального енергопостачання знадобилося близько півтори години.

За словами Бонара перші відключення відбулися у Німеччині у суботу близько 22.00 за місцевим часом, а слідом за цим почали відключатися мережі у Франції та Італії.

У Франції найбільше постраждали Париж і столичний регіон Іль-де Франс, а також департаменти північної і центральної частини країни.

У Парижі пожежникам-рятувальникам довелося близько 40 разів виїжджати за викликами, щоб визволяти людей, яких відключення електроенергії захопило в ліфтах. Потерпілих немає.

Відключення торкнулися не тільки побутових споживачів, але і транспортних мереж. Наприклад, у північних і центральних районах Франції близько десятка швидкісних експресів TGV завмерли і прибули до пунктів призначення із запізненнями.

За даними компанії Аеропор де Парі, роботи столичних аеропортів відключення електроенергії не торкнулися.