Суд відкрив провадження проти поліції Каталонії через звинувачення у бездіяльності в день референдуму - ЗМІ

Суд у місті Льєйда відкрив провадження проти поліції Каталонії Mossos d’Esquadra через звинувачення у бездіяльності в день референдуму про незалежність. Про це повідомляє видання El Periodico.

«У зв’язку з можливим скоєнням злочину, який полягає у непокорі судовому рішенню, було відкрито попереднє провадження для визначення обставин і характеру подій, а також причетних до цього осіб», - йдеться повідомленні.

Крім того, союз профспілок поліцейських Іспанії приєднався до цих звинувачень.

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Водночас представники Mossos d’Esquadra запевняють, що виконують рішення суду і діють відповідно до ситуації.

Зокрема, ЗМІ повідомляли, що поліція Каталонії закрила 221 виборчу дільницю.

Як повідомляв УНІАН, уряд Каталонії у неділю, 1 жовтня, оголосив про початок голосування на референдумі про незалежність регіону, який центральна влада Іспанії визнала нелегітимним.

О 9:00 ранку за місцевим часом змогла відкритися незначна кількість дільниць. Більшість виборчих дільниць ще напередодні, 30 вересня, були заблоковані поліцією. Тому уряд Каталонії сьогодні вранці 1 жовтня оголосив, що жителі регіону можуть проголосувати на будь-якій відкритій виборчій дільниці.

Іспанська поліція з відкриттям дільниць початку жорстко протидіяти виборчому процесу, вилучаючи скриньки для голосування і бюлетені. На деяких дільницях сталися сутички правоохоронців з активістами.

За останніми даними, постраждали понад 760 осіб. Офіційний Мадрид поки що не підтверджує інформацію про таку кількість потерпілих. За даними МВС Іспанії, поранення дістали 11 поліцейських.

Насильство проти прихильників референдуму розкритикував прем'єр-міністр Каталонії Карлес Пучдемон. За його словами, іспанська поліція у відповідь на «виборчі скриньки, бюлетені і школи» застосовує «кийки і гумові кулі».