ВООЗ назвала бажаних розробників вакцини проти свинячого грипу

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) запропонувала Sanofi Pasteur розробити вакцину проти свинячого грипу.

Про це повідомляє AFP з посиланням на повідомлення для преси від групи Sanofi Pasteur, що є світовим лідером у виробництві вакцин.

У повідомленні зазначається, що Sanofi Pasteur готова “створити вакцину для захисту проти нового вірусу A/H1N1, визначеного ВООЗ”.

Швейцарська лабораторія Novartis також повідомила про те, що з нею контактували представники ВООЗ щодо створення нової вакцини.

Ще одна швейцарська група – Roche, яка виробляє один з двох рекомендованих до використання проти свинячого грипу препаратів Tamiflu, - повідомила, що готова поставити на ринок 3 млн. доз.

Британська GlaxoSmithKline, виробник другого рекомендованого на сьогодні препарату Relenza, поставила 100 тисяч упаковок мексиканській владі і розглядає можливість збільшити виробництво.

Обидва препарати були розроблені для боротьби з пташиним грипом. На сьогодні немає вакцини проти свинячого грипу, спалах якого було зареєстровано в Мексиці.

Як повідомляв УНІАН, раніше представник Sanofi Pasteur заявив, що створення нової вакцини може зайняти від 4-х місяців.