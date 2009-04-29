Газпром минулого року «рубав» по 2 мільярди в день

Чистий прибуток "Газпрома" у 2008 році склав 771,38 мільярда рублів. Про це йдеться в консолідованій фінансовій звітності ВАТ «Газпром» за 2008 рік, підготовленій відповідно до Міжнародних стандартів фінансовій звітності, розміщеній на сайті російського газового монополіста.

Виходить, що (без урахування вихідних і святкових днів) газовий концерн минулого року отримував чистого прибутку більше 2 мільярдів рублів на день. Для порівняння в звіті наводиться чистий прибуток "Газпрому" за підсумками 2007 року - 694,98 мільярдів рублів.

Не менш цікаві і інші дані, що містяться в звіті. Так за 2008 рік чиста виручка Газпрому від продажу газу збільшилася на 738 698 млн. руб., або на 48% в порівнянні з 2007 р., і склала 2 266 401 млн. руб., що, як наголошується в звіті компанії, «переважно, було викликано збільшенням реалізованих об`ємів газу до Європи і інших країн, зростанням цін з продажу газу у всіх географічних сегментах».

А зростання продажів газу до країн колишнього Радянського Союзу на 101 673 млн. крб., або на 40%, й відповідно чистої виручки до 356 514 млн. крб. від, в компанії пояснюють виключно «зростанням середніх розрахункових цін по даному сегменту».