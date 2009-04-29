Тимошенко: Україна не постачає зброю до Грузії

Україна зараз не постачає озброєння до Грузії і найближчим часом не має наміру цього робити, повідомила прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО на прес-конференції в Москві після засідання Комітету з питань економічної співпраці Міждержавної українсько-російської комісії.

"Останнє твердження не відповідає дійсності", - сказала Тимошенко у відповідь на прохання прокоментувати повідомлення про постачання Україною зброї до Грузії.

"Сьогодні ніяких постачань не здійснюється, і думаю, що найближчим часом не буде ніякої потреби", - додала вона.