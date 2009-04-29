Тимошенко: Україна не постачає зброю до Грузії
20:58, 29 квітня 2009Світ
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У цьому немає потреби
Україна зараз не постачає озброєння до Грузії і найближчим часом не має наміру цього робити, повідомила прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО на прес-конференції в Москві після засідання Комітету з питань економічної співпраці Міждержавної українсько-російської комісії.
"Останнє твердження не відповідає дійсності", - сказала Тимошенко у відповідь на прохання прокоментувати повідомлення про постачання Україною зброї до Грузії.
"Сьогодні ніяких постачань не здійснюється, і думаю, що найближчим часом не буде ніякої потреби", - додала вона.
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