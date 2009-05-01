Жертвами свинячого грипу в Мексиці стали вже 15 людей

Число смертних випадків від зараження грипом A/H1N1 в Мексиці на ранок п`ятниці зросло до 15, повідомив міністр охорони здоров`я країни Хосе Анхель Кордова. "Згідно з останніми даними на ранок п`ятниці, в Мексиці офіційно підтверджено зараження 358 людей вірусом А (H1N1), з них 15 чоловік померли", - сказав Кордова. У четвер увечері Мінохоронздоров`я Мексики офіційно повідомляло про 12 померлих та 312 випадках зараження грипом A/H1N1.

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