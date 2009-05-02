У зіткненнях в Берліні поранені 273 поліцейських

Більше 270 працівників поліції одержали поранення в зіткненнях з "лівими", які сталися в столиці Німеччини на свято Першого травня, 289 демонстрантів арештовано, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Associated Press.

За словами голови поліції Берліна Дітера Гліча (Dieter Glietsch), з 273 потерпілих у п`ятницю поліцейських 14 одержали тяжкі поранення, і їм потрібне лікування. Серед порушників спокою також є поранені, проте точних даних немає.

Всього 5,8 тисячі співробітників поліції намагалися стримати близько п`яти тисяч агресивно настроєних представників ліворадикальних груп, які влаштували заворушення в Берліні під гаслом "Капіталізм - це війна і криза", закидавши поліцейських і кілька будинків камінням і пляшками із запальною сумішшю.

Раніше по німецьких містах також прокотилися протести. Спалахи насильства були відмічені в Гамбурзі, Ульмі, Дортмунді, Майнці та Вердені.

Подібне повторюється в Німечині на 1 травня з року в рік. Торік 112 поліцейських дістали поранення, було арештовано близько 150 демонстрантів.