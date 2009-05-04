Президентом Панами став власник мережі супермаркетів

Президентом Панами обрано власника мережі супермаркетів, мультимільйонера Рікардо МАРТІНЕЛЛІ.

Про це повідомляє радіо «Свобода» з посиланням на виборчу комісію країни.

За попередніми даними, Р.МАРТІНЕЛЛІ набрав близько 60% голосів виборців, більш ніж на 20% випередивши кандидата правлячої лівоцентристської революційно-демократичної партії Бальбіну ЕРРЕРА.

Р.МАРТІНЕЛЛІ одержав широку популярність завдяки обіцянкам провести економічні реформи й знизити податки.