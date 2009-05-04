Президентом Панами став власник мережі супермаркетів
10:16, 04 травня 2009Світ
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Мартінеллі - мультимільйонер
Президентом Панами обрано власника мережі супермаркетів, мультимільйонера Рікардо МАРТІНЕЛЛІ.
Про це повідомляє радіо «Свобода» з посиланням на виборчу комісію країни.
За попередніми даними, Р.МАРТІНЕЛЛІ набрав близько 60% голосів виборців, більш ніж на 20% випередивши кандидата правлячої лівоцентристської революційно-демократичної партії Бальбіну ЕРРЕРА.
Р.МАРТІНЕЛЛІ одержав широку популярність завдяки обіцянкам провести економічні реформи й знизити податки.
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