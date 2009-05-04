Уряд Молдови у повному складі подав у відставку

Уряд Молдови сьогодні у повному складі подав у відставку. Як повідомила прем`єр-міністр республіки Зінаїда Гречана, ця процедура передбачена конституцією країни і законом про уряд.

Причини відставки - закінчення терміну мандата нинішнього кабінету міністрів і вибори нового парламенту. Планується, що заява про відставку уряду буде розглянута 5 травня 2009 р . на першому засіданні молдавського парламенту, сформованого за підсумками виборів, що пройшли 5 квітня 2009 р.

Нинішній кабінет міністрів Молдавії був затверджений рішенням парламенту 31 березня 2008 р. Його голова, З.Гречана стала першою жінкою, яка зайняла пост прем`єр-міністра Молдавії.

РБК