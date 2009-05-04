Французи наздогнали 14 піратів за 900 кілометрів від побережжя Сомалі

14 чоловік, яких підозрюють в піратстві, затримано в результаті операцій, проведених окремо французьким сторожовим кораблем і береговою охороною Сейшельських островів, передає Бі-Бі-Сі.

До цього моменту в руках у сомалійських піратів перебуває 20 суден, за які вони вимагають викуп.

2 травня пірати захопили в полон грецьке судно "Аріана" з українською командою на борту.

Цього ж дня в Аденській затоці португальське військове судно перешкодило злочинцям захопити норвезький корабель.

Згідно з повідомленнями зі штабу військово-морського флоту Франції, командуванням Nivose для того, щоб наздогнати піратів за 900 кілометрів від побережжя Сомалі, було задіяно кілька моторних катерів і вертоліт.

Поки що незрозуміло, що буде із затриманими. Раніше в таких випадках підозрюваних у піратстві відправляли для судового розгляду до Кенії, до провінції Пунтленд, що відокремилась від Сомалі, або до Франції.

Французький фрегат несе службу біля берегів Африки в рамках загальноєвропейських дій з боротьбі з піратством в Аденській затоці.