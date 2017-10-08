Розкрито зміст записки стрільця з Лас-Вегаса, жертвами якого стали 59 людей

Лас-вегаський стрілок Стівен Педдок, перед тим, як відкрити вогонь по натовпу на фестивалі кантрі-музики, зробив точні розрахунки, як розстрілювати людей. Про це стало відомо зі слів поліцейських, які штурмували номер Педдока, передає CBS.

Про розрахунки свідчить знайдена на тумбочці в номері, звідки він вів вогонь, записка, в якій вказані параметри стрілянини.

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"Він написав відстань, висоту, на якій перебував, час польоту кулі до натовпу. Він все це записав і розрахував, щоб точно знати, як стріляти, щоб вразити цілі", - розкрив зміст записки один з поліцейських.

Раніше повідомлялося, що Стівен Педдок міг планувати й інші атаки.

У ніч на 2 жовтня Педдок відкрив стрілянину зі свого номера в готелі по натовпу відвідувачів фестивалю кантрі-музики «Route 91» в Лас-Вегасі. Унаслідок події загинули 59 осіб і 527 постраждали.