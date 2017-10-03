У машині убивці з Лас-Вегаса знайшли речовину для створення вибухівки

В автомобілі Стівена Педдока, який відкрив стрілянину по натовпу людей в Лас-Вегасі, виявили нітрат амонію. Про це повідомляє New York Post з посиланням на місцеві влади.

Видання зазначає, що це з'єднання може використовуватися для виготовлення вибухових речовин.

За даними поліції Лас-Вегаса, в номері Педдока в готелі були виявлені 16 одиниць зброї.

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Раніше повідомлялося, що поліція виявила ще 18 одиниць вогнепальної зброї, кілька тисяч набоїв і вибухові речовини у будинку того, хто стріляв.

У ніч на 2 жовтня 64-річний американець Стівен Педдок відкрив стрілянину з номера свого готелю у натовп відвідувачів фестивалю кантрі-музики «Route 91» в Лас-Вегасі.

Чоловік покінчив із собою до прибуття поліції.